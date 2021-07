Vagney Vagney Vagney, Vosges 1ER RAPIDE VOINRAUD Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vosges

1ER RAPIDE VOINRAUD Vagney, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Vagney. 1ER RAPIDE VOINRAUD 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04 17:00:00 17:00:00 Salle Omnisport 1 Place de la Libération

Vagney Vosges Deux Tournois rapides d’échecs

Un tournoi ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française d’Echecs (A ou B) (7 rondes de 15 min. + 3 sec.).

Un tournoi des « apprenants » (7 rondes de 15 min.) qui est réservé aux joueurs peu expérimentés mais néanmoins autonomes et connaissant les règles de fonctionnement d’un tournoi.

Possibilité si besoin de prendre une licence à prix réduit : enfant 5 €; adulte 10 €

Inscription au tournoi gratuite. +33 6 43 79 58 17 http://www.echiquierhautesvosges.fr/ original dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Vagney, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Vagney Adresse Salle Omnisport 1 Place de la Libération Ville Vagney lieuville 48.00882#6.71486