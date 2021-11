Iffendic Iffendic Iffendic, Ille-et-Vilaine 1er RALLYE REGIONAL DE BROCELIANDE Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

1er RALLYE REGIONAL DE BROCELIANDE Iffendic, 20 novembre 2021, Iffendic. 1er RALLYE REGIONAL DE BROCELIANDE Iffendic

2021-11-20 – 2021-11-20

Iffendic Ille-et-Vilaine 1er Rallye régional de Brocéliande & VHC, organisé les 20 et 21 novembre 2021 par l’ASA Océane et l’Association Sandra Challenge, ligue Bretagne – Pays de la Loire. https://www.facebook.com/1er-Rallye-de-Broc%C3%A9liande-104295874822262/ 1er Rallye régional de Brocéliande & VHC, organisé les 20 et 21 novembre 2021 par l’ASA Océane et l’Association Sandra Challenge, ligue Bretagne – Pays de la Loire. Iffendic

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Iffendic Adresse Ville Iffendic lieuville Iffendic