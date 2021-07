LinardsLinards Linards Linards Haute-Vienne, Linards 1er Rallye Monts et Barrages Linards Linards LinardsLinards Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Linards

1er Rallye Monts et Barrages Linards Linards, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, LinardsLinards. 1er Rallye Monts et Barrages 2021-07-10 16:15:00 16:15:00 – 2021-07-11

Linards Haute-Vienne Linards Haute-Vienne Linards Enfin une bonne nouvelle ! 1er Rallye des Monts et Barrages !!!!

Nous en parlions dans la dernière publication ! Le calendrier gouvernemental nous permet aujourd’hui de vous annoncer l’ouverture des inscriptions pour le 1er Rallye des Monts et Barrages organisé par l’Ecurie Mauve Historique

Les 10 & 11 juillet prochains !!

Ce sera la naissance de ce rallye historique de régularité !

Au programme, sur un traditionnel format midi-minuit, une boucle Linards > Eymoutiers > Linards de 170 kms composé de 6 spéciales de régularité en fléché métrer, chronométrées par système Chronopist, avec liaisons en cartographie.

Vérif à partir de 12h le 10/07 à Linards

Départ à 16h15 de Linards

Repas à Eymoutiers

Départ seconde partie 20h d’Eymoutiers

Remise des prix et repas le 11/07 fin de matinée

Toutes les informations sur les documents d’engagement en suivant le lien :

http://www.ecuriemauvehistorique.fr/…/rallye-monts-et…

Ce sera le premier et le seul rallye avec classement de la saison pour l’Ecurie. Nous espérons vous y voir très nombreux pour retrouver la convivialité qui nous manque tant et baptiser comme il se doit ce nouvel évènement !

Engagements limités à 60 places. N’hésitez pas à vous inscrire et partager massivement ce nouveau rendez-vous !

Prenez soin de vous, à bientôt !

Rens:06.33.43.67.19 +33 6 33 43 67 19 http://ecuriemauvehistorique.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Linards Étiquettes évènement : Autres Lieu Linards Linards Adresse Ville LinardsLinards lieuville 45.69901#1.536