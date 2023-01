1er Rallye Le Touquet-Deauville-Paris Deauville, 21 avril 2023, Deauville .

1er Rallye Le Touquet-Deauville-Paris

Boulevard Eugène Cornuché Hôtel Barrière le Royal Deauville ***** Deauville Calvados Hôtel Barrière le Royal Deauville ***** Boulevard Eugène Cornuché

2023-04-21 – 2023-04-23

Hôtel Barrière le Royal Deauville ***** Boulevard Eugène Cornuché

Deauville

Calvados

Entre plages et circuits ce 1er Rallye Le Touquet-Deauville-Paris est la toute dernière création de Cyril Neveu Promotion. Il rassemble des voitures construites entre 1930 et 1992 et des voitures de sport ou de grand tourisme construites à partir de 1992 jusqu’à nos jours.

Le parcours longe les côtes de La Manche, en passant par la Baie de Somme, les boucles de Seine, le Pays d’Auge et le Vexin, avant de rallier Chantilly, pour un total de 600 kilomètres à parcourir. Mais tout ne sera pas balade et paysages pour cette première édition. Les organisateurs ont prévu des passages par les circuits de Croix-en-Ternois et Pont-l’Evêque pour permettre aux participants de profiter des sensations au volant d’anciennes voitures.

Vendredi 21 avril

Accueil des participants et vérifications administratives au circuit de Croix-en-Ternois

Epreuve sur circuit

Route de Croix-en-Ternois au Touquet

Dîner et nuit au Touquet

Samedi 22 avril

Route du Touquet à Deauville

Déjeuner à Dieppe

Dîner et nuit à Deauville (Hôtel Barrière Le Royal Deauville *****)

Dimanche 23 avril

Route de Deauville à Chantilly

Epreuve sur circuit à Pont-L’Evêque

Déjeuner

Dîner de remise des prix et nuit à Chantilly

