1er pas au Cinéma – Pingu Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 8 décembre 2021, Annœullin. 1er pas au Cinéma – Pingu

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mercredi 8 décembre à 10:00

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! Durée : 40Min.

Tarif : 2,60€

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T11:00:00

