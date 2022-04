1er pas au cinéma – Les mésaventures de Joe Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

1er pas au cinéma – Les mésaventures de Joe Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 11 mai 2022, Annœullin. 1er pas au cinéma – Les mésaventures de Joe

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mercredi 11 mai à 10:00

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

2,60€

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes… Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Departement Nord

Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annoeullin/

1er pas au cinéma – Les mésaventures de Joe Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin 2022-05-11 was last modified: by 1er pas au cinéma – Les mésaventures de Joe Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin 11 mai 2022 Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin

Annœullin Nord