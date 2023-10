La semaine du climat au Pays Basque : Randonnée pédestre 1er parking Urrugne, 15 octobre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Randonnée découverte autour du lac Xoldokogaina animée par Josselin Dufay, botaniste au Conservatoire botanique national Sud Atlantique et Rosana Zucchelli, chargée d’études auprès de l’association Ecogis.

Prévoir un pique-nique..

1er parking Col d’Ibardin

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discovery walk around Lake Xoldokogaina led by Josselin Dufay, botanist at the Conservatoire botanique national Sud Atlantique and Rosana Zucchelli, researcher with the Ecogis association.

Please bring a picnic.

Paseo de descubrimiento por el lago Xoldokogaina dirigido por Josselin Dufay, botánico del Conservatoire Botanique National Sud Atlantique y Rosana Zucchelli, investigadora de la asociación Ecogis.

Se ruega traer un picnic.

Entdeckungswanderung um den See Xoldokogaina unter der Leitung von Josselin Dufay, Botaniker am Conservatoire botanique national Sud Atlantique, und Rosana Zucchelli, Studienbeauftragte bei der Vereinigung Ecogis.

Ein Picknick mitbringen.

