1er Open d’échecs de Chalosse Hagetmau, 12 juin 2022, Hagetmau.

1er Open d’échecs de Chalosse place du Caporal Ducos Salle Gascogne Hagetmau

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12 17:00:00 place du Caporal Ducos Salle Gascogne

Hagetmau Landes

L’Echiquier Chalossais organise son 1er Open d’échecs !

Cadence rapide (15+7) – 7 rondes. Tournoi adulte et enfant ouvert à tous

Homologué FIDE. Nombreux lots et récompences.

Buvette et restauration sur place (buffet froid, salades, dessert, café)

Sur inscription.

L’Echiquier Chalossais organise son 1er Open d’échecs !

Cadence rapide (15+7) – 7 rondes. Tournoi adulte et enfant ouvert à tous

Homologué FIDE. Nombreux lots et récompences.

Buvette et restauration sur place (buffet froid, salades, dessert, café)

Sur inscription.

+33 6 84 63 86 81

L’Echiquier Chalossais organise son 1er Open d’échecs !

Cadence rapide (15+7) – 7 rondes. Tournoi adulte et enfant ouvert à tous

Homologué FIDE. Nombreux lots et récompences.

Buvette et restauration sur place (buffet froid, salades, dessert, café)

Sur inscription.

pixabay

place du Caporal Ducos Salle Gascogne Hagetmau

dernière mise à jour : 2022-05-18 par