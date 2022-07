1er open de pétanque Métabief Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Métabief 15 EUR Organisé par le Comité des Fêtes.

En triplettes formées (formule poule).

Base de 60 équipes. Prix de 750€.

Snacks/Bar/Concert/Animations.

