1er Marché International des Adorateurs de la Pub Ancienne Sens

Yonne

1er Marché International des Adorateurs de la Pub Ancienne Place de la République Marché Couvert Sens

2022-02-27 08:00:00 – 2022-02-27 15:00:00 Place de la République Marché Couvert

Sens Yonne 0 0 EUR Radio Stolliahc, la radio locale, organise le premier marché international des adorateurs de la pub ancienne, au marché couvert de Sens !

Plaques émaillées, affiches, bidons, boîtes, objets publicitaires d’épicerie, de métiers et de garage anciens…Un évènement qui ravivera vos souvenirs d’enfance ! marcelpicot67@gmail.com Radio Stolliahc, la radio locale, organise le premier marché international des adorateurs de la pub ancienne, au marché couvert de Sens !

Plaques émaillées, affiches, bidons, boîtes, objets publicitaires d'épicerie, de métiers et de garage anciens…Un évènement qui ravivera vos souvenirs d'enfance !

