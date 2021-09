Cursan Cursan Cursan, Gironde 1er Marché Gourmand Cursan Cursan Catégories d’évènement: Cursan

Gironde

1er Marché Gourmand Cursan, 4 septembre 2021, Cursan. 1er Marché Gourmand 2021-09-04 18:00:00 – 2021-09-04 01:00:00

Cursan Gironde Cursan Premier marché gourmand avec intronisation de cruches à 18h.

Vous serez accompagnés durant toute la soirée d’une ambiance musicale.

Vous trouverez différents plats à déguster dans une ambiance conviviale du sucré au salé .

Huîtres, escargots, salade landaise, magrets , faux filet , fromages , chichis, beignets , gaufres seront au rendez vous .

