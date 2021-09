Autry-le-chatel Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel 1er marché de procucteurs Autry-le-Châtel Autry-le-chatel Catégorie d’évènement: Autry-le-Châtel

1er marché de procucteurs Autry-le-Châtel, 17 octobre 2021, Autry-le-chatel. 1er marché de procucteurs

Autry-le-Châtel, le dimanche 17 octobre à 09:00

Venez à la rencontre des producteurs, lors de ce 1er marché de producteurs, organisé le 3ème dimanche des mois d’avril à octobre. 1er marché de producteurs organisé par la municipalité, d’avril à octobre, le 3ème dimanche de chaque mois. Autry-le-Châtel Place de l’église, Autry-le-chatel Autry-le-chatel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Autry-le-Châtel Autres Lieu Autry-le-Châtel Adresse Place de l'église, Autry-le-chatel Ville Autry-le-chatel lieuville Autry-le-Châtel Autry-le-chatel