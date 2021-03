Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Cher, Mehun-sur-Yèvre 1er Marché de Printemps Mehun-sur-Yèvre Catégories d’évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

1er Marché de Printemps, 21 mars 2021-21 mars 2021, Mehun-sur-Yèvre. 1er Marché de Printemps 2021-03-21 10:00:00 – 2021-03-21 18:00:00

Mehun-sur-Yèvre Cher Le Comité des Fêtes vous invite à son 1er Marché de Printemps, artisanal et gourmand. Vous y trouverez des produits locaux et des animations pour enfants seront proposées… chezpedro@hotmail.fr +33 6 98 18 68 60 Le Comité des Fêtes vous invite à son 1er Marché de Printemps, artisanal et gourmand. Vous y trouverez des produits locaux et des animations pour enfants seront proposées… comitédesfêtes

Détails Catégories d’évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Ville Mehun-sur-Yèvre