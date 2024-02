1er Marché de l’Artisanat La Fabrique Ludique Roquefort, vendredi 1 mars 2024.

1er Marché de l’Artisanat La Fabrique Ludique Roquefort Landes

Quand le ludique devient une passion, il est possible d’en faire son métier. Ce sont donc tous ces artisans qui ont fait de leur loisir un métier qui seront mis à l’honneur avec le 1er Marché de l’Artisanat organisé par la Fabrique Ludique, et qui sait, peut-être susciter de futures vocations !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-01 22:00:00

La Fabrique Ludique 490 Avenue Gaston Lescouzères

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@lafabriqueludique.fr

