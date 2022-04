1er mai : Grand bal populaire avec HK à Die (26) Place de la République – Die, 1 mai 2022, Die.

Place de la République – Die, le dimanche 1 mai à 12:00

**Retrouvez HK et sa troupe pour un grand bal populaire, sur la place de la République à Die, dimanche 1er mai à 15h !** Dès 12h : Chorale “Les Meutes” et pic-nic géant sur la place. Repas tiré du sac, tables et bancs à disposition. Venez danser, chanter, et passer un beau moment de partage, de convivialité et de solidarité !

Participation libre de soutien au chapeau – ouvert à tous

Pic-nic partagé, chorale et bal sur la place de la République !

Place de la République – Die Place de la République, 26150 Die



