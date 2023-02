1er Loto Bingo Dangolsheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Dangolsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Dangolsheim

1er Loto Bingo, 4 mars 2023, Dangolsheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Dangolsheim. 1er Loto Bingo rue des Marguerites Dangolsheim Bas-Rhin

2023-03-04 18:30:00 – 2023-03-04 Dangolsheim

Bas-Rhin Dangolsheim EUR 1er Loto Bingo organisé par le Football club de Dangolsheim !

De nombreux lots à gagner :

– 1 four à tarte flambées

– 1 robot cuiseur connecté

– 1 téléviseur 43 pouces

– 1 vélo

– 1 forfait téléphonique 50 GO + 1 téléthone

– des tickets Europa Park

– de nombreux bons d’achat

– et plus encore ! Tarifs : 4€ le carton, les 6 pour 20€ et le 6ème offert.

Buvette et restauration sur place (knacks, frites, sandwichs, bretzels, pâtisseries maison).

Ouverture de la salle à 18h30, début de la partie à 20h.

Places limitées, salle non fumeur. Réservations au 06 06 98 74 69 après 19h. +33 6 06 98 74 69 Dangolsheim

dernière mise à jour : 2023-02-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Dangolsheim Autres Lieu Dangolsheim Adresse rue des Marguerites Dangolsheim Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Ville Dangolsheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Dangolsheim lieuville Dangolsheim Departement Bas-Rhin

Dangolsheim Dangolsheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Dangolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dangolsheim office de tourisme intercommunal mossig et vignoble dangolsheim/

1er Loto Bingo 2023-03-04 was last modified: by 1er Loto Bingo Dangolsheim 4 mars 2023 Bas-Rhin Dangolsheim Dangolsheim Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble rue des Marguerites Dangolsheim Bas-Rhin

Dangolsheim Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Dangolsheim Bas-Rhin