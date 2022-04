1er Hackathon La Fourmilière : FourMILLION(s) d’Idées ! Village Reille, 9 avril 2022, Paris.

La Fourmilière a le plaisir de vous inviter à son tout premier Hackathon FourMILLION(s) d’Idées ! Le terme hackathon ne te dit rien ? C’est la contraction des mots “hacker” et “marathon”, il s’agit d’imaginer des projets viables, par équipes et sur un temps limité, pour répondre à une problématique posée. Alors viens partager ton génie avec nous et rencontrer d’autres bénévoles ultra-motivés le temps d’une journée !

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 10h00 à 17h00

gratuit

Pour cette grande première, nous avons choisi comme thème la mixité sociale et la problématique suivante : quel événement serait pertinent pour permettre à des personnes issues de groupes sociaux différents de se rencontrer et de se côtoyer ?

Il s’agira donc d’imaginer en groupe un événement cool permettant de faire des rencontres inattendues. Si tu fais déjà partie d’une association ou si tu es porteur d’un projet sur le sujet, fais-nous signe, ça sera l’occasion de le présenter !

Voici comment se déroulera la journée :

10h : Accueil et petit déjeuner

10h30 – 11h : Présentation de La Fourmilière, de l’objectif de la journée, de la

thématique mixité sociale

11h – 12h : Présentations des porteurs de projets et discussions autour

des intérêts des participants en lien avec la thématique mixité social

12h – 12h30 : Création des équipes et choix du sujet abordé

12h30 – 14h : Pause déjeuner, chacun ramène un plat !

14h – 16h : Gros brainstorming en équipe et préparation de la présentation du projet

16h – 16h30 : Présentations des projets et clôture de la journée

Par la suite, si les équipes sont partantes, La Fourmilière apportera avec plaisir son soutien (kit de communication, bénévoles, liens avec des assos partenaires…) pour mettre en place les projets présentés.

Maintenant que tu sais tout, ne rate pas cette occasion d’avoir un réel impact social, inscris-toi en cochant Je participe sur l’événement facebook : https://fb.me/e/31skACmQy

Nous t’attendons le cerveau bouillonnant !

Village Reille 11 Impasse Reille Paris 75014

Contact : https://fb.me/e/31skACmQy 0751627035 maia.derrez@lafourmiliere-benevolat.fr

Viens réfléchir à l’événement parfait pour créer de la mixité sociale !

La Fourmilière