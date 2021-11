Saint-Jean-d'Angély Saint-Jean-d'Anjely Charente-Maritime, Saint-Jean-d'Angély 1er Forum Val Bio Ouest Saint-Jean-d’Anjely Saint-Jean-d'Angély Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Jean-d'Angély

1er Forum Val Bio Ouest Saint-Jean-d’Anjely, 24 novembre 2021, Saint-Jean-d'Angély. 1er Forum Val Bio Ouest

Saint-Jean-d’Anjely, le mercredi 24 novembre à 09:00

**Le 1er Forum Val Bio Ouest, l’événement des acteurs de la filière grandes cultures bio, portera sur le thème “Les huiles alimentaires bio” :** → Appréhendez les enjeux des innovations et du développement des huiles alimentaires bio en France en assistant à la conférence plénière le matin. → Découvrez des entreprises du Pôle Val Bio Ouest en participant aux visites d’entreprises le matin. → Participez aux Rencontres acheteurs de produits bio et développez votre réseau de fournisseurs, vos débouchés et vos clients en vous inscrivant aux rendez-vous d’affaires de l’après-midi [Consulter le programme](http://www.forum-filieres-bio.fr/programme/) [S’inscrire](http://www.forum-filieres-bio.fr/inscription/)

Sur inscription

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine organise, le 24 novembre 2021 à Saint-Jean-d’Angély (17), le 1er Forum Val Bio Ouest. Saint-Jean-d’Anjely 47 Bd Joseph Lair, 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Jean-d'Angély Autres Lieu Saint-Jean-d'Anjely Adresse 47 Bd Joseph Lair, 17400 Saint-Jean-d'Angély Ville Saint-Jean-d'Angély lieuville Saint-Jean-d'Anjely Saint-Jean-d'Angély