Drôme Eurre La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée vous invite à venir faire le point lors du 1er Forum du plan climat, le rendez-vous annuel des acteurs engagés. Le programme détaillé et formulaire d’inscription vous seront envoyés début septembre, ccvd@val-de-drome.com http://www.valdedrome.com/ Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée 96 ronde des Alisiers Eurre

