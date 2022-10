1er forum des associations du patrimoine Pavant, 23 octobre 2022, Pavant.

1er forum des associations du patrimoine

Pavant Aisne

2022-10-23 – 2022-10-23

Pavant

Aisne

Pavant

Notre région est riche au niveau patrimonial. Au travers de ce salon, venez découvrir différentes associations qui œuvrent pour le mettre en valeur. Chaque association aura son stand et vous pourrez discuter avec les bénévoles pour vous informer de leur travail et du patrimoine qu’ils défendent.

Vous y trouverez des informations, des documents… Par votre présence à ce 1er salon, c’est un moyen de nous aider à promouvoir ces associations et ce patrimoine qui est le bien de tous.

Venez nombreux nous soutenir et découvrir différents aspects de notre patrimoine bâti ou naturel.

+33 3 23 70 04 17

Pavant

