2023-05-17 – 2023-05-21

Calvados Futur évènement incontournable de Deauville, ce tout nouveau Festival réunit un panel d’artistes exceptionnels dans différents lieux prestigieux de Deauville. Véritable fête de toutes les musiques, le Festival trouve son point d’équilibre dans la diversité et la conjugaison de ses propositions : de la chanson française au jazz en passant par la pop et le gospel.

