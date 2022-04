1er Festival TZCLD Parc du Brondeloire Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Parc du Brondeloire, le mardi 10 mai à 12:30

1er festival TZCLD « Tous engagés dans Tzcld » ENSEMBLE, MOBILISONS- NOUS POUR LE DROIT A L’EMPLOI » Mardi 10 mai de 12h30 à 16H30 PIQUE-NIQUE FESTIF Apportez votre repas Parc du brondeloire, 38 rue du BRONDELOIRE Temps fort convivial ouvert à tous : les habitants, les associations de quartier, les acteurs de l’emploi (Pôle emploi, référents RSA, conseillers en insertion professionnels ….. ) Venez faire connaissance, échanger sur : comment faire disparaitre ensemble le chômage de longue durée ? Comment construire ensemble le droit à l’emploi ? VENEZ NOMBREUX ! [tzcld@ville-roubaix.fr](mailto:tzcld@ville-roubaix.fr) Festival ” Tous engagés dans TZCLD” Parc du Brondeloire 38 Rue du Brondeloire Roubaix Roubaix Ouest Nord

2022-05-10T12:30:00 2022-05-10T16:30:00

