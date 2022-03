1er Festival : Tapages à tous les étages Bergerac, 9 mars 2022, Bergerac.

1er Festival : Tapages à tous les étages Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac

2022-03-09 19:00:00 – 2022-03-12 23:00:00 Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes

Bergerac Dordogne

EUR 6 6 La nouvelle équipe de TAPAGES le ciné-club de Bergerac vous propose le premier Festival « Tapages à tous les étages ».

09/03/2022: One man show à se tordre de rire : « tractatus philo-comicus » le spectacle d’Yves Cusset, puis le film « quai d’Orsay » de Bertrand Tavernier.

10/03/2022:« êtes-vous sûr d’avoir raison ? » de Gilles Vervish dans sa conférence gesticulée et interactive de philo humoristique, puis le film « le cochon de gaza » de Sylvain Estival.

11/03/2022: David le Breton nous offrira son anthropologie du rire. Un Monty Python pour finir la sacrée soirée avec « un sacré Graal ».

12/03/2022: clotûre du festival, Emmanuel Dreux et Anne Simon nous feront remonter le temps aux origines du burlesque, du comique au cinéma.

Asso Tapages

Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac

