1er Festival Notre Planète – Notre Cinéma – du Cinéma Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde, 12 mai 2022, Nantes.

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : non Tarif normal : 5€ / Réduit : 4,50€ / 26 ans : 4€ Tarif spécial Ouverture du festival : Lundi 9 mai : 9 € pour les courts métrages, le pot d’accueil, le film ” LE CHËNE” suivi du débat avec l’Office National des Forêts ( O.N.F) Carte blanche : 3€Carte 10 séances : 40€ Un film une mousse: 7€ TOUT PUBLIC Festival du cinéma Bonne Garde à Nantes – Pays de Loire, présentant des films et des documentaires sur la planète, l’environnement, l’écologie, les luttes sociales et environnementales. Du 9 au 15 mai 2022 en partenariat avec le Festival des 48 h de l’Agriculture Urbaine et la Quinzaine du Commerce équitable.- NAPCE, l’Agronaute, La Sauge…. Venez découvrir le programme Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/

