1ER FESTIVAL « LES MUSICALES DES CHÂTEAUX EN MAYENNE » Saint-Georges-Buttavent, 21 mai 2022, Saint-Georges-Buttavent. 1ER FESTIVAL « LES MUSICALES DES CHÂTEAUX EN MAYENNE » Rue des Tisserands Chapelle Saint-Michel de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent

2022-05-21 16:30:00 – 2022-05-21 Rue des Tisserands Chapelle Saint-Michel de Fontaine-Daniel

Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent 25.99 25.99 EUR Vincent LUCAS, flûte

Eric COURREGES, violoncelle C’est avec le violoniste Vadim TCHIJIK, lauréat de grands concours internationaux et qui se produit avec les plus grands artistes de la planète que cette intégrale des quatuors de Mozart s’interprètera. W.A.MOZART : Intégrale des quatuors avec flûte. festivalgloriana@gmail.com +33 6 60 90 17 23 Vincent LUCAS, flûte

