1er Festival Jeunesse Danse Nantheuil, 22 mai 2022, Nantheuil.

1er Festival Jeunesse Danse Nantheuil

2022-05-22 – 2022-05-22

Nantheuil Dordogne Nantheuil

– 11h, au Nantholia : atelier danse parents-enfants (bébés à 4 ans) par Gaëlle Lorth.

– 11h45, atelier danse parents-enfants (5 à 8 ans).

– 12h30 : pique-nique familial au plan d’eau.

– 14h, atelier de Tango Argentin par les danseurs Nil et Esse (de St Paul la Roche). + 12 ans motivés et adultes.

– 14h30, atelier danse avec ton pote par Zoé et Julien (de St Paul la Roche et Thiviers). + de 9 ans.

– 16h30, éventuelle surprise de clôture.

+33 6 68 28 53 17

Nantheuil

