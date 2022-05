1er Festival Jeunesse Danse

1er Festival Jeunesse Danse, 21 mai 2022, . 1er Festival Jeunesse Danse

2022-05-21 – 2022-05-21 – 11h30, spectacle “LINARIA VOLTARE” danse verticale sur les parois de l’église de Thiviers, Cie Volt Expérience (de Quinsac).

– 14h, au Nantholia (Nantheuil) : scène ouverte aux acteurs locaux

– 15h15, au plan d’eau de Nantheuil : spectacle accroché à un arbre “La légende du dragon Tarantasio” de Laura Bernocchi, Cie 12.0 (de Toulouse). Danse et cirque sur tissu aérien.

– 15h45, Atelier de tissu aérien (30 min) par Laura Bernocchi. (Une réservation est conseillée).

-17h, au Nantholia : atelier danse HIP-HOP (1h30) par la Cie MULTIFA7 (Limoges).

Transmission des techniques de breakdance (top rock / foot work / freeze).

– 19h, Démonstration / Freestyle de la Cie MULTIFA7.

– 21h, Boum avec “DJ Fitness Club” de la Cie Virus (de St Astier). Diffuse écologiquement la musique que tu kiffes et celle d’un DJ : belle surprise, viens danser.

– 23h, Concert pour danser “LA’AU PROJECT” (24) – 11h30, spectacle “LINARIA VOLTARE” danse verticale sur les parois de l’église de Thiviers Nantheuil : 14h : scène ouverte aux acteurs locaux , spectacle accroché à un arbre “La légende du dragon Tarantasio”, atelier danse HIP-HOP, démonstration free style, DJ, Concert… – 11h30, spectacle “LINARIA VOLTARE” danse verticale sur les parois de l’église de Thiviers, Cie Volt Expérience (de Quinsac).

– 14h, au Nantholia (Nantheuil) : scène ouverte aux acteurs locaux

– 15h15, au plan d’eau de Nantheuil : spectacle accroché à un arbre “La légende du dragon Tarantasio” de Laura Bernocchi, Cie 12.0 (de Toulouse). Danse et cirque sur tissu aérien.

– 15h45, Atelier de tissu aérien (30 min) par Laura Bernocchi. (Une réservation est conseillée).

-17h, au Nantholia : atelier danse HIP-HOP (1h30) par la Cie MULTIFA7 (Limoges).

Transmission des techniques de breakdance (top rock / foot work / freeze).

– 19h, Démonstration / Freestyle de la Cie MULTIFA7.

– 21h, Boum avec “DJ Fitness Club” de la Cie Virus (de St Astier). Diffuse écologiquement la musique que tu kiffes et celle d’un DJ : belle surprise, viens danser.

– 23h, Concert pour danser “LA’AU PROJECT” (24) gaelle lorth dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville