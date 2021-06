La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire, Nièvre 1er Festival du Mat La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

1er Festival du Mat La Charité-sur-Loire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Charité-sur-Loire. 1er Festival du Mat 2021-07-03 – 2021-07-04

La Charité-sur-Loire Nièvre La Charité-sur-Loire Nièvre 1er Festival du Mat organisé par la Tour Blanche à la Charité-sur-Loire, cité clunisienne (prieuré fondé en 1059), cité du Livre et du Mot – région viticole.

Nombreux hébergements sur place pour tous budgets (hôtels, gîtes, camping, roulottes…) : https://www.lacharitesurloire-tourisme.com.

A 2h de Paris par train direct ou en voiture – Homologué FFE & FIDE – Arbitre : Xavier Rubini.

Excellentes conditions de jeu, au Bazar Café, en plein centre-ville : https://bazarcafe.org – Restauration sur place Le samedi à 14h30, tournoi blitz en 9 rondes de 5 min + 2 sec/coup – Pointage à 14h – 10 euros

Le dimanche à 10h, tournoi rapide en 7 rondes de 12 min + 3 sec/coup – Pointage à 9h30 – 20 euros Possibilité de participer à un seul des 2 tournois. Inscription aux 2 tournois : 25 euros. Possibilité de prendre une licence B sur place.

Demi-tarif pour les féminines.

Nombreux prix en bouteilles de vins et en livres, ainsi que des inscriptions au Festival de la Tour Blanche (octobre 2021).

Inscription auprès de Christophe Gattuso (christophe.gattuso@gmail.com), règlement sur place en espèces le jour du tournoi. christophe.gattuso@gmail.com https://bazarcafe.org/ 1er Festival du Mat organisé par la Tour Blanche à la Charité-sur-Loire, cité clunisienne (prieuré fondé en 1059), cité du Livre et du Mot – région viticole.

Nombreux hébergements sur place pour tous budgets (hôtels, gîtes, camping, roulottes…) : https://www.lacharitesurloire-tourisme.com.

A 2h de Paris par train direct ou en voiture – Homologué FFE & FIDE – Arbitre : Xavier Rubini.

Excellentes conditions de jeu, au Bazar Café, en plein centre-ville : https://bazarcafe.org – Restauration sur place Le samedi à 14h30, tournoi blitz en 9 rondes de 5 min + 2 sec/coup – Pointage à 14h – 10 euros

Le dimanche à 10h, tournoi rapide en 7 rondes de 12 min + 3 sec/coup – Pointage à 9h30 – 20 euros Possibilité de participer à un seul des 2 tournois. Inscription aux 2 tournois : 25 euros. Possibilité de prendre une licence B sur place.

Demi-tarif pour les féminines.

Nombreux prix en bouteilles de vins et en livres, ainsi que des inscriptions au Festival de la Tour Blanche (octobre 2021).

Inscription auprès de Christophe Gattuso (christophe.gattuso@gmail.com), règlement sur place en espèces le jour du tournoi.

Détails Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu La Charité-sur-Loire Adresse Ville La Charité-sur-Loire lieuville 47.19303#3.01451