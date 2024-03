1er Festival des jeux Rue de l’Hozanne Le Dorat, samedi 13 avril 2024.

1er Festival des jeux Rue de l’Hozanne Le Dorat Haute-Vienne

Rendez-vous au Dorat pour découvrir toute sortes d’activités ludiques. Les animateurs bénévoles, issus d’associations ludiques seront là pour vous accompagner.

Déambulez parmi les 30 tables de jeux. Asseyez-vous ou inscrivez-vous à une activité de groupe, et laisser vous guider par les animateurs. Profiter ainsi au maximum du Festival.

Les plus petits seront gâtés avec un espace spécialement dédié et des jeux qui plairont aussi aux parents.

Pour les plus grands, riez à plusieurs ou mettez à l’épreuve votre sagacité, à vous de choisir. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Rue de l’Hozanne Halle aux Grains

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine festijeuxdudorat@gmail.com

L’événement 1er Festival des jeux Le Dorat a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Pays du Haut Limousin