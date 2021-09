Langeais Langeais Indre-et-Loire, Langeais 1ER FESTIVAL DES DOCUMENTAIRES ET DES REPORTAGES : Tempêtes d’histoires Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tous ces films sont projetés sur grand écran. Parrainé par Bernard de la Villardière, ce premier festival instauré par la commune de Langeais avec l’aide technique de l’association Langeais-Clap propose une sélection de films réalisés notamment pour France 2, France 3, France 5, Arte ou M6. contact@langeais.fr +33 2 47 96 12 53 https://langeais.fr/fr/ Parrainé par Bernard de la Villardière, ce premier festival instauré par la commune de Langeais avec l’aide technique de l’association Langeais-Clap propose une sélection de films réalisés notamment pour France 2, France 3, France 5, Arte ou M6. Chaque film sera présenté soit par leurs réalisateurs, leurs producteurs ou leurs conseillers historiques, et ce en présence de producteurs de France-Télévisions, de M6, et de grandes agences de presse télévisées comme Ligne de Front, Sunset Presse ou de la société de production Doc en Stock. Avec le confort de la salle de cinéma Jean-Hugues Anglade, ce nouveau festival « Tempêtes d’Histoire», vous propose une sélection de neuf films reportages et documentaires historiques en lien avec l’actualité.

