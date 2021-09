1ER Festival de la Forêt et du bien-être Eymet, 11 septembre 2021, Eymet.

1ER Festival de la Forêt et du bien-être 2021-09-11 – 2021-09-19 Jean Blanc Col de Pouthet

Eymet Dordogne

Samedi 11/09 Promenade en chanson 17 h – Hommage à Barbara- par Catherine Colle

Mercredi 15/09 Le Grand Atelier à 14 h – Geneviève : ateliers de livre plié et papier – Tim : atelier du bois vert : fabrication de bâton de marche – Daniel : libération de la parole, Ecriture-Lecture

Jeudi 16/09 « Bain de forêt – marche sensorielle » 8h30 avec Magalie Coste du Jardin des Murmures.(10 pers/max)

Vendredi 17/09 Balade /conférence avec Franck David, paysagiste et permaculteur – 17h

Samedi 18/09

14h Balade en forêt avec Bruno Wisniewski, animateur de ADN, Animation et Découverte de la Nature.

18 h – Découverte de la maieusthésie, puis chants de la Renaissance avec Marie Hélène Desert et Guillaume Schindler.

19h Repas champêtre (apportez vos couverts), Menu fixe : les entrée, plats, dessert. Prix du repas : 20 € par adulte

Dimanche 19/09 à 10h Petit marché

+33 6 62 68 58 96

COL DE POUTHET

dernière mise à jour : 2021-09-04 par