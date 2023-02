1er Festival de cinéma Jeunesse de la Baie Rue de Karreg An Ti Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere La thématique de l’édition 2023 s’intitulera : « Ciné, Amour et Fantaisie ». Le cœur de l’action du Festival « Ciné de la Baie » se concentrera sur le public jeune pour lui transmettre le goût des films projetés sur grand écran, en public, en salle et en plein air.

On a envie de voir et de montrer des films dans lesquels les enfants sont les héros comme : E.T l’extra-terrestre, L’histoire sans fin de Wolfgang Petersen, Mon oncle de Jacques Tati, Le ballon rouge d’Albert Lamorisse, Cinéma Paradiso de Tornatore, Dark Cristal de Frank Oz, La cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet, Bonjour de Ozu, Max et les Maxi Monstres de Spike Jonze. On rêve de pouvoir projeter les meilleurs films pour adolescents comme : Mud de Jeff Nichols, Le Fleuve de Jean Renoir, Breakfast Club ou La Folle journée de Ferris Bueller de John Hughes, La bande des quatre de Peter Yates, Presque célèbre de Cameron Crowe, Les beaux gosses de Riad Sattouf, Stand-by Me de Rob Reiner, Lady Bird de Greta Gerwig, Sing Street de John Carney, Outsiders de Francis Ford Coppola, Cry Baby de John Waters, Rushmore de Wes Anderson, Trois souvenirs de ma jeunesse d’Arnaud Desplechin, Le péril jeune de Cédric Klapish, Mouchette de Robert Bresson, Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, Ava de Léa Mysius. ​On rêve d’entendre le public chanter sur Peau d’Âne ou Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. On serait tellement heureux d’accompagner nos petits voir les films d’animation comme Mon Voisin Totoro de Miyasaki, Le roi et l’oiseau de Grimaud, Le géant de fer de Brad Bird, Fantastic Mr Fox de Wes Anderson, Le chant de la mer de Tom Moore. C’est pourquoi il est proposé de fédérer les attentes autour du lancement d’un festival du film destiné au public des jeunes mineurs qui déroulera sa première édition les 19 et 20 juillet 2023. Plus précisément, la programmation des films donnera aussi l’occasion aux aîné·e·s de faire découvrir aux enfants et petits-enfants les films qu’« ils ont tant aimés ». Compte tenu de la beauté du rivage, et avec l’accord de la Mairie, les projections en plein air du mois de Juillet devraient se situer sur un des lieux emblématiques de la commune tel que la pointe de Primel. En cas d’intempéries, une solution sera proposée dans la salle municipale. Rue de Karreg An Ti Pointe de Primel Plougasnou

