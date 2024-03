1er Festival de Chant Sacré Le Chœur des Mauges LA CHAPELLE-DU-GENET Beaupréau-en-Mauges, dimanche 7 avril 2024.

1er Festival de Chant Sacré Le Chœur des Mauges LA CHAPELLE-DU-GENET Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

La Chorale Mosaïque accueille le Choeur des Mauges au Fuilet !

Pour le deuxième concert de son 1er Festival de Chant Sacré, l’Ensemble Vocal Mosaïque (du Fuilet) accueille le Chœur des Mauges. Choeur historique dans les Mauges depuis de longues années, le Chœur des Mauges s’apprête à fêter son 50ème anniversaire (d’une part) et le 25ème anniversaire de direction pour Katika Blardone, qui dirige l’ensemble depuis 1999. Le Chœur des Mauges et l’ensemble Vocal Mosaïque s’étaient déjà produits ensemble en 2018, avec comme objectif (à l’époque) de chanter à nouveau ensemble en … 2020. Mais la pandémie étant passée par là, et les agendas étant chargés pour les deux groupes, ce concert « retour » n’avait pas encore pu se faire…

De son répertoire varié (classique, gospel, sacré) le Chœur des Mauges retiendra une douzaines d’œuvres sacrées (de la Renaissance à nos jours).

Quant à la Chorale Fuiletaise, elle puisera dans son répertoire déjà riche de nombreux chants sacrés. Gérard Legoupil, chef de chœur depuis le début (en 2010) a proposé à ses choristes de reprendre une partie du « Requiem pour un Conquérant » (œuvre composée par Gérard Legoupil lui-même). Ce Requiem avait déjà été chanté dans sa totalité en 2017, réunissant 1500 spectateurs sur quatre concerts. Olivier Blardone, pianiste bien connu dans les Mauges, accompagnera Mosaïque.

Comme c’est la coutume dans un concert rassemblant plusieurs chorales, le concert se terminera pas deux chants communs: les 70 choristes réunis interpréteront un extrait du Messie de Haendel, et le Gloria de Carole Stephens (compositrice américaine contemporaine) 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

LA CHAPELLE-DU-GENET 14 Place de l’Église

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire grellier.gerard49@gmail.com

L’événement 1er Festival de Chant Sacré Le Chœur des Mauges Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire