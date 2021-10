1ER FESTIVAL DE BD Bram, 17 octobre 2021, Bram.

Le samedi 16 et le dimanche 17 octobre, Les Essar[t]s, espace arts et cultures de Bram, accueilleront leur 1er “Festival BD” : un grand rendez-vous dédié aux amateurs de bande-dessinée.

Organisé en partenariat avec l’association “La Bande à BD” et présidé par le célèbre dessinateur Hermann, cet événement réunira une dizaine d’auteurs :Hermann, Carrere, Bezian, Decressac, Garrera, Giemsi, Hubsch, Marniquet, Polomski, Ramaiolo, qui iront à la rencontre du public, présenteront leur travail et proposeront des séances de dédicaces tout au long du week-end, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. (Accès gratuit > sur présentation du pass sanitaire).

Une exposition collective leur sera d’ailleurs consacrée jusqu’au 28 novembre au sein de l’espace arts et cultures …

Durant les 2 jours de festival, un Libraire (BD et Cie de Narbonne) et 2 marchands de BD d’occasion (De la plume à l’ordinateur et Histoire de Lire) seront présents sur place en continu de 10 H à 18 H.

De 10 H à 12 H 30 et de 15 H à 18 H : expositions, rencontres avec les auteurs et séances de dédicaces.

A 17 H : Tirage au sort de la tombola : nombreux lots « BD » à remporter.

