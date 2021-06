Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne, Villeréal 1er festival d’astronomie Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal

1er festival d’astronomie Villeréal, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Villeréal. 1er festival d’astronomie 2021-07-04 – 2021-07-04 Pesquie Haut Hippordome

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal Conférence de Francis ROCARD (astrophysicien français responsable du programme d’exploration du système solaire au centre national d’études spatiales) sur la planète Mars, présence de nombreux clubs d’astronomies, exposition de photos « Regard sur l’Univers », planétarium immersif numérique, ateliers observation du soleil, conférences, observation du ciel en nocturne. Conférence de Francis ROCARD sur la planète Mars, présence de nombreux clubs d’astronomies, exposition de photos « Regard sur l’Univers », planétarium immersif numérique, ateliers observation du soleil, conférences, observation du ciel en nocturne. Conférence de Francis ROCARD (astrophysicien français responsable du programme d’exploration du système solaire au centre national d’études spatiales) sur la planète Mars, présence de nombreux clubs d’astronomies, exposition de photos « Regard sur l’Univers », planétarium immersif numérique, ateliers observation du soleil, conférences, observation du ciel en nocturne. jy leveau dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeréal Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeréal Adresse Pesquie Haut Hippordome Ville Villeréal lieuville 44.64164#0.74527