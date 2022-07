1ER FESTI’JEUX À BOURBONNE-LES-BAINS Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Catégorie d’évènement: Bourbonne-les-Bains

Bourbonne-les-Bains, 20 août 2022

Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne
Bourbonne-les-Bains

2022-08-20 – 2022-08-21 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Office de Tourisme Place des Bains Bourbonne-les-Bains 1er FESTI’JEUX en plein air, en partenariat avec les « CHATS PERCHÉS » de Langres De nombreuses animations pour tous les âges … et tous les goûts ! 20 JEUX GÉANTS en bois :

– billard hollandais,

– quartos,

– pass trap,

– jeux de palets… JEUX DE SOCIÉTÉ et animations :

