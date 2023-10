Cinéma : Le rêve de Daisy 1er étage Rosières, 29 octobre 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Dans ce nouveau conte de la Cité Sanctuaire, où tous les animaux vivent en harmonie, la Cité s’apprête à accueillir « La Coupe du Monde de la Peur » durant laquelle les animaux les plus féroces vont s’affronter dans l’arène..

2023-10-29 17:00:00 fin : 2023-10-29 . .

1er étage Cinéma « Le Grenier »

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In this new tale from the Sanctuary City, where all animals live in harmony, the City is about to host « The World Cup of Fear », during which the fiercest animals will face off in the arena.

En este nuevo cuento de la Ciudad de Santuario, donde todos los animales viven en armonía, la Ciudad está a punto de acoger « La Copa Mundial del Miedo », durante la cual los animales más feroces se batirán en la arena.

In dieser neuen Geschichte aus der Sanctuary City, in der alle Tiere in Harmonie leben, bereitet sich die Stadt auf die « Weltmeisterschaft der Angst » vor, bei der die wildesten Tiere in der Arena gegeneinander antreten werden.

