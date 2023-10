Cinéma : Le petit Hérisson dans la brume et autres merveilles 1er étage Rosières, 28 octobre 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Quatre courts métrages, pour quatre moments de cinéma qui prouvent toute l’inventivité et la puissance poétique d’un cinéma d’animation fondateur, mais encore trop méconnu en France..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 . .

1er étage Cinéma « Le Grenier »

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Four short films, four cinematic moments that demonstrate the inventiveness and poetic power of a seminal form of animation still too little known in France.

Cuatro cortometrajes, cuatro momentos cinematográficos que demuestran la inventiva y la fuerza poética de una forma de animación seminal y aún demasiado poco conocida en Francia.

Vier Kurzfilme für vier Kinomomente, die den ganzen Erfindungsreichtum und die poetische Kraft eines Animationsfilms beweisen, der die Grundlage bildet, aber in Frankreich noch zu wenig bekannt ist.

