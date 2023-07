EXPOSITION DE CARTES POSTALES ANCIENNES DE REMIREMONT 1er étage Remiremont, 1 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

300 cartes postales pour découvrir le visage de Remiremont il y a plus de 100 ans !

Tous les mardi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h30

Entrée libre et gratuite

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Tout public

Jeudi 2023-07-01 13:30:00 fin : 2023-11-02 17:30:00. 0 EUR.

1er étage 4 Place Christian-Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



300 postcards to discover the face of Remiremont over 100 years ago!

Every Tuesday, Wednesday and Thursday, from 1.30pm to 5.30pm

Free admission

Accessible to people with reduced mobility

300 postales para descubrir cómo era Remiremont hace más de 100 años

Todos los martes, miércoles y jueves, de 13.30 a 17.30 h

Entrada gratuita

Accesible a personas con movilidad reducida

300 Postkarten, um das Gesicht von Remiremont vor über 100 Jahren zu entdecken!

Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 13:30 bis 17:30 Uhr

Freier und kostenloser Eintritt

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Mise à jour le 2023-07-13 par OT REMIREMONT