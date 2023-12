« LA PIE VOLEUSE » (LA GAZZA LADRA) DE ROSSINI 1er étage du Commun sud du Château Lunéville, 20 décembre 2023 17:00, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le 20 décembre à 17h , dans nos locaux , nous marquerons la fin de l’année civile par un moment musical avec René Duren, qui partagera avec nous son goût pour l’opéra avec « la pie voleuse » (la gazza ladra) de Rossini. La soirée se terminera avec une surprise gustative proposée par Daniel Halfinger. Inscrivez vous, ce sera plus simple à gérer.. Adultes

Mercredi 2023-12-20 17:00:00 fin : 2023-12-20 . 0 EUR.

1er étage du Commun sud du Château Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On December 20 at 5 p.m. on our premises, we will mark the end of the calendar year with a musical moment with René Duren, who will share with us his taste for opera with Rossini?s « La gazza ladra » (the thieving magpie). The evening will conclude with a tasty surprise from Daniel Halfinger. Sign up now, it will be easier to manage.

El 20 de diciembre a las 17.00 horas en nuestras instalaciones, celebraremos el final del año civil con una actuación musical de René Duren, que compartirá con nosotros su amor por la ópera con « La gazza ladra » de Rossini. La velada terminará con una sabrosa sorpresa de Daniel Halfinger. Será más fácil si te apuntas.

Am 20. Dezember um 17 Uhr werden wir in unseren Räumlichkeiten das Ende des Kalenderjahres mit einem musikalischen Moment mit René Duren markieren, der mit uns seine Vorliebe für die Oper mit Rossinis « Die diebische Elster » (la gazza ladra) teilen wird. Der Abend endet mit einer kulinarischen Überraschung von Daniel Halfinger. Melden Sie sich an, das ist einfacher zu verwalten.

Mise à jour le 2023-12-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS