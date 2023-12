Conférence 1er étage de la mairie Navarrenx, 3 décembre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Madame Gabrielle DOUCINET, Historienne, Guide-Conférencière nous parlera de « Ernest Gabard, un artiste béarnais passionné ».

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

1er étage de la mairie Place d’Armes

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Madame Gabrielle DOUCINET, Historian, Guide and Lecturer, will talk about « Ernest Gabard, a passionate artist from Béarn »

La Sra. Gabrielle DOUCINET, historiadora, guía y conferenciante, hablará sobre « Ernest Gabard, un artista bearnes apasionado »

Frau Gabrielle DOUCINET, Historikerin, Fremdenführerin, spricht über « Ernest Gabard, ein leidenschaftlicher Künstler aus Béarn »

