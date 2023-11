Conférence 1er étage de la mairie Navarrenx, 17 novembre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Madame Gabrielle DOUCINET, Historienne, Guide-Conférencière nous parlera de « René-Marie Castaing, Peintre artistique »

Au même titre qu’Ernest Gabard ou l’atelier des frères Mauméjean, il fait partie des figures artistiques incontournables paloises de la première moitié du XXe siècle. Il sera indispensable d’évoquer l’oeuvre de son père Joseph Castaing qui fut son premier professeur. Grand prix de Rome en 1924, il perpétue dans sa peinture le goût des classiques tout en maniant avec virtuosité la couleur et en apportant beaucoup de souffle à ses compositions. Peinture sacrée, grands décors, portraits ou sujets intimes, l’art de René-Marie Castaing s’étend à tous les genres..

1er étage de la mairie Place d’Armes

Madame Gabrielle DOUCINET, Historian, Guide and Lecturer, will talk about « René-Marie Castaing, Peintre artistique »

Alongside Ernest Gabard and the Mauméjean brothers’ studio, he is one of the key artistic figures in Palais in the first half of the 20th century. It is essential to mention the work of his father Joseph Castaing, who was his first teacher. Winner of the Grand Prix de Rome in 1924, Castaing’s painting perpetuates a taste for the classics, with a virtuoso handling of color and a breath of fresh air in his compositions. Sacred painting, grand decors, portraits or intimate subjects, René-Marie Castaing’s art extends to all genres.

La Sra. Gabrielle DOUCINET, historiadora, guía y conferenciante, nos hablará de « René-Marie Castaing, Peintre artistique » (René-Marie Castaing, Pintor artístico)

Al igual que Ernest Gabard y el taller de los hermanos Mauméjean, es una de las figuras artísticas clave de Pau en la primera mitad del siglo XX. Es imprescindible mencionar la obra de su padre Joseph Castaing, que fue su primer maestro. Ganador del Gran Premio de Roma en 1924, la pintura de Castaing perpetúa el gusto por los clásicos, con un virtuoso manejo del color y un soplo de aire fresco en sus composiciones. El arte de René-Marie Castaing abarca todos los géneros, desde la pintura sacra a los grandes decorados, pasando por los retratos y los temas íntimos.

Frau Gabrielle DOUCINET, Historikerin, Fremdenführerin, wird uns über « René-Marie Castaing, Kunstmaler » berichten

Ebenso wie Ernest Gabard oder das Atelier der Brüder Mauméjean gehört er zu den unumgänglichen künstlerischen Figuren in Palais in der ersten Hälfte des 20. Es wird unerlässlich sein, das Werk seines Vaters Joseph Castaing zu erwähnen, der sein erster Lehrer war. Er erhielt 1924 den Großen Preis von Rom und führte in seiner Malerei den Geschmack der Klassiker fort, wobei er virtuos mit Farben umging und seinen Kompositionen viel Atem verlieh. Ob sakrale Malerei, große Bühnenbilder, Porträts oder intime Themen, die Kunst von René-Marie Castaing erstreckt sich auf alle Genres.

