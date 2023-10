JOURNÉE DES SORCIÈRES (FESTIVAL BÊTES ET SORCIÈRES) 1er étage de la mairie, entrée sur la gauche du bâtiment Rémilly, 28 octobre 2023, Rémilly.

Rémilly,Moselle

A l’occasion du Festival Bêtes et Sorcières, organisé à travers toute la Moselle, la librairie l’Argilète vous propose une journée des sorcières.

Différents ateliers se dérouleront sur toute la journée :

Atelier lithothérapie : à 10h et 14h30

Découvrez les bases de la lithothérapie, ses applications et ses limites. Découverte des pierres majeures, leur utilisation sur les chakras. Elaboration d’une matrice de cristaux, ouverture du chakra des mains. Elaboration d’élixir. Lien entre le règne minéral/végétal/animal. Introduction à la lithomancie et à la magie par les pierres. Cas pratiques. Vous pouvez apporter vos pierres pour un diagnostic et des conseils personnalisés. Durée 1h.

Balade bien-être : à 10h30 et 14h30

Partez la rencontre de la sorcière ou du sorcier en vous lors d’une balade bien-être.

L’occasion d’élargir nos perceptions grâce à la conscience de nos sensations et de ce qui nous entoure…. dans un temps cyclique qui facilite l’introspection et le nettoyage intérieur, le contact avec le profond en soi…

Balade 45 min puis 15 min d’échanges.

Prévoir des habits et chaussures confortables, se munir d’un carnet et un stylo pour prendre des notes.

Atelier tarot : 15h

Valeurs, significations et symboliques des lames de tarot que vous tirerez vous-même en suivant un processus simple. Après avoir placé ces cartes en suivant un schéma précis, Alexandra vous en proposera une lecture afin de vous éclairer sur les énergies en cours. Durée 1h.

Atelier astrologie : 16h

Analyse du thème astral en résonance avec les transits actuels des planètes. Etudier son thème astral est une sorte de rendez-vous avec soi-même, afin de mieux se comprendre et de découvrir l’influence des astres sur son vécu. Vous saurez quels secteurs de votre vie sont impactés actuellement et dans un avenir proche, afin d’accueillir au mieux ces influences et d’en intégrer les messages d’évolution. Durée 45 min.

Atelier pendule : 17h

Formation au maniement du pendule. Règles de sécurité, découverte de la radiesthésie et exercices pratiques. Vous êtes invité(e) à prendre votre/vos pendule(s) avec vous pour l’atelier si vous souhaitez le faire à la librairie. A défaut, un pendule vous sera prêté. Durée 45 min.

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Librairie l’Argilète

20 rue Auguste Rolland, 57580 Rémilly

(1er étage de la mairie, entrée sur la gauche du bâtiment)

03.54.44.55.10. Adultes

Samedi 2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. 0 EUR.

1er étage de la mairie, entrée sur la gauche du bâtiment 20 rue Auguste Rolland

Rémilly 57580 Moselle Grand Est



To coincide with the Bêtes et Sorcières Festival, held throughout Moselle, the Argilète bookshop is organizing a witches’ day.

Various workshops will be held throughout the day:

Lithotherapy workshop: at 10 a.m. and 2.30 p.m

Discover the basics of lithotherapy, its applications and limitations. Discover major stones and their use on the chakras. Creating a crystal matrix, opening the hand chakra. Elixir preparation. Link between the mineral/vegetal/animal kingdom. Introduction to lithomancy and stone magic. Case studies. Bring your own stones for personalized diagnosis and advice. Duration 1 hour.

Wellness walks: at 10:30 am and 2:30 pm

Meet your inner witch or sorcerer on a well-being walk.

An opportunity to broaden our perceptions through awareness of our sensations and our surroundings…. in a cyclical time that facilitates introspection and inner cleansing, contact with the deepest part of ourselves…

45-minute walk, followed by 15-minute discussion.

Bring comfortable clothes and shoes, and a notebook and pen for taking notes.

Tarot workshop: 3pm

Values, meanings and symbolism of the tarot cards, which you will draw yourself following a simple process. After placing the cards according to a precise diagram, Alexandra will suggest a reading to shed light on current energies. Duration: 1 hour.

Astrology workshop: 4pm

Analysis of your natal chart in resonance with current planetary transits. Studying your natal chart is a kind of appointment with yourself, to better understand yourself and discover the influence of the stars on your life. You’ll find out which areas of your life are currently impacted and which will be in the near future, so you can welcome these influences and integrate their evolutionary messages. Duration: 45 min.

Pendulum workshop: 5pm

Pendulum training. Safety rules, discovery of dowsing and practical exercises. You are invited to bring your pendulum(s) to the workshop if you wish to do it at the bookshop. Otherwise, a pendulum will be lent to you. Duration 45 min.

Free admission, no reservation required.

Librairie l?Argilète

20 rue Auguste Rolland, 57580 Rémilly

(1st floor of the town hall, entrance on the left of the building)

03.54.44.55.10

Coincidiendo con el festival Bêtes et Sorcières que se celebra en todo el Mosela, la librería Argilète organiza una jornada de brujas.

Durante todo el día se organizarán diversos talleres:

Taller de litoterapia: a las 10h y a las 14h30

Descubra las bases de la litoterapia, sus aplicaciones y limitaciones. Descubrir las principales piedras y su uso en los chakras. Creación de una matriz de cristal, apertura del chakra de la mano. Preparación de un elixir. Vínculo entre el reino mineral/vegetal/animal. Introducción a la litomancia y a la magia de las piedras. Casos prácticos. Puedes traer tus propias piedras para un diagnóstico y asesoramiento personalizado. Duración: 1 hora.

Paseo del bienestar: a las 10.30 h y a las 14.30 h

Conozca a su bruja o brujo interior en un paseo del bienestar.

Es una oportunidad para ampliar nuestras percepciones tomando conciencia de nuestras sensaciones y nuestro entorno…. en un tiempo cíclico que facilita la introspección y la limpieza interior, y el contacto con lo más profundo de nosotros mismos…

Paseo de 45 minutos, seguido de un coloquio de 15 minutos.

Traer ropa y calzado cómodos, y cuaderno y bolígrafo para tomar notas.

Taller de tarot: 15 h

Valores, significados y simbolismo de las cartas del tarot, que tú mismo dibujarás siguiendo un sencillo proceso. Después de colocar las cartas según un esquema preciso, Alexandra te hará una lectura para ayudarte a comprender las energías actuales. Duración: 1 hora.

Taller de astrología: 16.00 horas

Análisis de su carta natal en resonancia con los tránsitos actuales de los planetas. Estudiar tu carta natal es una especie de encuentro contigo mismo, para entenderte mejor y descubrir la influencia de los astros en tu vida. Descubrirá qué áreas de su vida se ven afectadas ahora y en un futuro próximo, para que pueda aprovechar al máximo estas influencias e integrar sus mensajes para su desarrollo. Duración: 45 minutos.

Taller con péndulo: 17.00 horas

Formación en el uso del péndulo. Normas de seguridad, descubrimiento de la radiestesia y ejercicios prácticos. Le invitamos a llevar su(s) péndulo(s) al taller si desea realizarlo en la librería. En caso contrario, se le prestará un péndulo. Duración: 45 minutos.

Entrada gratuita, no es necesario reservar.

Librería Argilète

20 rue Auguste Rolland, 57580 Rémilly

(1er piso del ayuntamiento, entrada a la izquierda del edificio)

03.54.44.55.10

Anlässlich des Festivals Bêtes et Sorcières, das in der gesamten Moselregion veranstaltet wird, lädt die Buchhandlung l’Argilète zu einem Hexentag ein.

Den ganzen Tag über finden verschiedene Workshops statt:

Lithotherapie-Workshop: um 10 Uhr und 14.30 Uhr

Entdecken Sie die Grundlagen der Lithotherapie, ihre Anwendungen und ihre Grenzen. Entdeckung der wichtigsten Steine, ihre Anwendung auf die Chakren. Erarbeitung einer Matrix aus Kristallen, Öffnung des Handchakras. Herstellung eines Elixiers. Verbindung zwischen dem Mineral-/Pflanzen-/Tierreich. Einführung in die Lithomantie und die Steinmagie. Fälle aus der Praxis. Sie können Ihre Steine für eine persönliche Diagnose und Beratung mitbringen. Dauer: 1 Stunde.

Wellness-Spaziergang: um 10:30 und 14:30 Uhr

Begegnen Sie bei einem Wellness-Spaziergang der Hexe oder dem Zauberer in Ihnen.

Die Gelegenheit, unsere Wahrnehmungen durch das Bewusstsein unserer Empfindungen und unserer Umgebung zu erweitern…. in einer zyklischen Zeit, die die Introspektion und die innere Reinigung erleichtert, den Kontakt mit dem Tiefsten in uns…

Spaziergang 45 min, dann 15 min Austausch.

Bequeme Kleidung und Schuhe vorsehen, ein Notizbuch und einen Stift für Notizen mitbringen.

Tarot-Workshop: 15 Uhr

Werte, Bedeutungen und Symbolik der Tarotkarten, die Sie in einem einfachen Verfahren selbst ziehen werden. Nachdem Sie diese Karten nach einem bestimmten Schema gelegt haben, wird Alexandra Ihnen eine Lesung vorschlagen, um Sie über die aktuellen Energien aufzuklären. Dauer: 1 Stunde.

Astrologie-Workshop: 16 Uhr

Analyse des Geburtshoroskops in Resonanz mit den aktuellen Transiten der Planeten. Das Studium des eigenen Horoskops ist eine Art Rendezvous mit sich selbst, um sich selbst besser zu verstehen und den Einfluss der Sterne auf das eigene Leben zu entdecken. Sie werden erfahren, welche Bereiche Ihres Lebens derzeit und in naher Zukunft beeinflusst werden, damit Sie diese Einflüsse bestmöglich aufnehmen und ihre Botschaften für Ihre Entwicklung integrieren können. Dauer: 45 Min.

Pendel-Workshop: 17 Uhr

Schulung im Umgang mit dem Pendel. Sicherheitsregeln, Entdeckung der Radiästhesie und praktische Übungen. Sie sind eingeladen, Ihr(e) Pendel zum Workshop mitzubringen, wenn Sie den Workshop in der Buchhandlung durchführen möchten. Andernfalls wird Ihnen ein Pendel ausgeliehen. Dauer: 45 Min.

Freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich.

Buchhandlung l’Argilète

20 rue Auguste Rolland, 57580 Rémilly

(1. Stock des Rathauses, Eingang auf der linken Seite des Gebäudes)

03.54.44.55.10

Mise à jour le 2023-10-17 par AGENCE INSPIRE METZ