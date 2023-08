Soirée tango terrasse 1er étage de la mairie Bretteville-sur-Laize, 26 août 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize,Calvados

Démonstration de tango. Dégustation en faveur de l’association Sékoly. Ouvert à tou(te)s.

2023-08-26 18:30:00 fin : 2023-08-26 . .

1er étage de la mairie centre bourg

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



Tango demonstration. Tasting in aid of the Sékoly association. Open to all

Demostración de tango. Degustación a beneficio de la asociación Sékoly. Abierto a todos

Vorführung eines Tangos. Verkostung zugunsten des Vereins Sékoly. Offen für alle

