1ER ESPOIR URBAN TRAIL DE CLERMONT L’HÉRAULT « JE COURS, JE DONNE, J’AGIS CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT » Clermont-l’Hérault, 12 mars 2022, Clermont-l'Hérault.

1ER ESPOIR URBAN TRAIL DE CLERMONT L’HÉRAULT « JE COURS, JE DONNE, J’AGIS CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT » Clermont-l’Hérault

2022-03-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-12 22:00:00 22:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

Le Service Education et Sports de la Ville de Clermont l’Hérault organise en partenariat avec l’association Espoir SLA1 qui lutte contre la maladie de Charcot et les associations sportives locales, avec le concours de l’Agence Nationale du Sport, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la première édition de son Espoir Urban Trail.

La Randonnée « La Gorjan » l’après-midi, deux courses enfants de 1,5 km, « le Petitou » et 3 km « la Croustade » en soirée ainsi qu’une boucle de 11 km, « le Guilhem » en nocturne, à travers les lieux emblématiques de la cité, animeront cette journée caritative du samedi 12 mars.

Horaires :

De 14h à 16h – Randonnée « La Gorjan »

18h – « Le Petitou »

18h30 – « La Croustade »

19h15 – « Le Guilhem »

Le Service Education et Sports de la Ville de Clermont l’Hérault organise en partenariat avec l’association Espoir SLA1 qui lutte contre la maladie de Charcot et les associations sportives locales, avec le concours de l’Agence Nationale du Sport, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la première édition de son Espoir Urban Trail.

La Randonnée « La Gorjan » l’après-midi, deux courses enfants de 1,5 km, « le Petitou » et 3 km « la Croustade » en soirée ainsi qu’une boucle de 11 km, « le Guilhem » en nocturne, à travers les lieux emblématiques de la cité, animeront cette journée caritative du samedi 12 mars.

Horaires :

De 14h à 16h – Randonnée « La Gorjan »

18h – « Le Petitou »

18h30 – « La Croustade »

19h15 – « Le Guilhem »

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-02-01 par