1ER ESPOIR URBAN TRAIL Clermont-l’Hérault, 12 mars 2022, Clermont-l'Hérault.

1ER ESPOIR URBAN TRAIL Clermont-l’Hérault

2022-03-12 – 2022-03-12

Clermont-l’Hérault Hérault

12 EUR Première édition de cet Espoir Urban Trail de Clermont-l’Hérault ! Réalisée en partenariat avec l’association Espoir SLA, qui lutte contre la maladie de Charcot, et les associations sportives de la ville, cette première sera exceptionnelle !

Traversée des lieux emblématiques de la ville, animations, surprises… Tout a été prévu pour faire de cet Urban Trail un grand moment de sport et de fête !

Trois parcours trail (11 km, 3 km et 1,5 km) et une randonnée.

Inscrivez vous vite sur https://cutt.ly/3UtcsGb !!!

Clermont-l’Hérault

