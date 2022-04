1er EKIDEN TRAIL de la Tour à Château-Chervix. Château-Chervix, 24 avril 2022, Château-Chervix.

Venez courir en équipe de 6 ou 3 personnes à Chateau-Chervix le 24 avril prochain !

Cette année va être la bonne pour l’amicale sportive de Chateau-Chervix et on va enfin pouvoir lancer notre 1er ekiden trail.

Il se courra par équipe de 6 ou 3 sur une boucle de 7 km autour du bourg mais également dans les ruelles sans oublier de faire le tour de la Tour (en attendant de pouvoIr y monter !). L’objectif sera de faire 6 tours et ainsi boucler les 42 km.

A l’arrivée, buvette, crêpes et sandwichs et surtout le plaisir de pouvoir se retrouver pour un bon moment sportif et convivial !

On vous attend nombreux : détails et inscription sur le site de l’ASCC : http://ascc87.e-monsite.com/pages/ekiden-trail-2022/

