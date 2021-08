1er Ekiden de Roissy Pays de France Golf de Roissy, 3 octobre 2021, Roissy-en-France.

1er Ekiden de Roissy Pays de France

Golf de Roissy, le dimanche 3 octobre à 09:00

Venez vous challenger en équipe et individuellement et profiter d’une journée sportive, festive et conviviale dans un cadre exceptionnel. Épreuve gratuite accessible au plus grand nombre : runners, clubs, étudiants, entreprises, familles, débutants en course à pied… tout le monde peut participer ! À CHACUN SON CHALLENGE ! À l’issue de la course, des trophées seront remis aux premières équipes vainqueurs des catégories Homme, Femme et Mixte pour chaque challenge. 3 challenges : Grand public Clubs Entreprises PRIX Primes au 3 premières équipes hommes et femmes au classement scratch. Lots pour les 3 premières équipes challenge « entreprise » Lots pour les 3 premières équipes challenge « grand public »

L’épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés, nés avant le 01/01/05.. • Une licence en cours de validité Ou • Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition datant de moins d’un an à la date de la course

Une course sur une distance de 42,195km (distance marathon) sous forme de relais de 6 équipiers sur un parcours à 100% sur le golf, dans un cadre verdoyant !

Golf de Roissy route de goussainville 95700 Roissy-en-France Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T15:00:00