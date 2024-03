1ER DIMANCHE DU MOIS, POUR ANNONCER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Langres, dimanche 3 mars 2024.

1ER DIMANCHE DU MOIS, POUR ANNONCER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Langres Haute-Marne

Tout public

Tous les premiers dimanches du mois, les parcours permanents de la Maison des Lumières et du Musée d’Art et d’Histoire sont gratuits.

Visite guidée Femmes et diffusion des connaissances.

En annonce de la Journée internationale des droits des femmes, venez découvrir ou redécouvrir comment des femmes de lettres, des salonnières, des figures politiques féminines, ont eu un impact sur la diffusion des idées et des savoirs au siècle des Lumières .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

L’événement 1ER DIMANCHE DU MOIS, POUR ANNONCER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Langres a été mis à jour le 2024-01-18 par Antenne du Pays de Langres