1ER DIMANCHE DU MOIS, POUR ANNONCER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Langres, dimanche 3 mars 2024.

Tout public

Tous les premiers dimanches du mois, les parcours permanents de la Maison des Lumières et du Musée d’Art et d’Histoire sont gratuits.

Visite guidée Femmes modèles et femmes artistes.

Venez découvrir comment les figures féminines, qu’elles soient historiques littéraires ou mythologiques, ont de tous temps inspiré les artistes. Mais leur rôle de muses à parfois fait oublier que l’histoire de l’art a également compté de nombreuses femmes artistes. Si elles sont peu présentes dans les collections, cette visite sera également l’occasion d’en découvrir certaines, à l’exemple de Rosa Bonheur ou Janine Arland. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Place du Centenaire

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

